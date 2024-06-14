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Церемония открытия ЕВРО-2024: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 14 июня, стартует чемпионат Европы — 2024. Первый матч турнира начнётся в 22:00 по московскому времени. Церемония открытия континентального первенства состоится за час до стартового свистка. В матче открытия турнира встретятся участники группы A — сборные Германии и Шотландии.

Трансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире на канале «Матч ТВ». Старт — в 21:00 мск.

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.