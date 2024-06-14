Защитник сборной Венгрии рассказал, как в команде относятся к предстоящему Евро-2024

Защитник «Герты» и сборной Венгрии Мартон Дардаи рассказал об атмосфере в тренировочном лагере национальной команды.

«Атмосфера в тренировочном лагере очень хорошая, но я все равно не чувствую, что кто-то в команде особенно волнуется. Условия хорошие, все идеально подходит для подготовки. Ранее я пропустил два дня из-за мышечной усталости, но сейчас все в порядке», — сказал Дардаи на пресс-конференции.

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.