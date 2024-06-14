Джака высказался по поводу предстоящей игры c Венгрией

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака дал комментарий по поводу предстоящей встречи с национальной командой Венгрии в первом туре группового этапа Евро-2024.

«Первый матч c Венгрией, конечно, важен. Я не говорю, что мы победим, но было бы очень хорошо, если бы мы начали турнир с победы. Нам нужно провести идеальную игру против Венгрии и оставаться сосредоточенными все 90 минут. И нам нужен командный дух. Вместе мы сильны. Надеюсь, мы сможем показать это в нашем первом матче в субботу», — приводит слова Джаки официальный сайт УЕФА.

Напомним, чемпионат Европы – 2024 состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.