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Матч открытия ЕВРО-2024: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 14 июня, стартует чемпионат Европы — 2024. В первом матче турнира хозяева соревнований, сборная Германии, встретится с национальной командой Шотландии. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времнеи.

Трансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и по подписке в онлайн-кинотеатре Okko.

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.