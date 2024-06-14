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Германия — Шотландия: время матча открытия ЕВРО-2024, где смотреть прямую трансляцию

Матч открытия ЕВРО-2024: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 14 июня, стартует чемпионат Европы — 2024. В первом матче турнира хозяева соревнований, сборная Германии, встретится с национальной командой Шотландии. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времнеи.

Трансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и по подписке в онлайн-кинотеатре Okko.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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