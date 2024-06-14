Хаби Алонсо: в детстве мы с братом использовали камин в гостиной, как ворота

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал о том, как в его семье относились к футболу.

«Когда я думаю о том, что для меня значит футбол, у меня в голове возникает очень простая картина.

Я хорошо помню, как в детстве мы собирались по вечерам за столом. У моего отца всегда были разбросаны блокноты и карандаши, он записывал свою тактику и составы команд, пока моя мама готовила ужин. Честно говоря, я помню своего отца больше как тренера, чем как игрока. Его работа заключалась в том, чтобы всегда беспокоиться о следующем матче или следующей тренировке, и это было во времена, когда ещё не было интернета, планшетов и продвинутой статистики, поэтому он набрасывал все свои идеи карандашом, пока мама пыталась разложить тарелки и вилки.

— Перико, пожалуйста…

Она вела заведомо проигрышную битву! Через некоторое время она просто приняла это. У неё действительно не было выбора. Нам повезло, потому что в нашей гостиной был даже небольшой дымоход. А в футбольной семье камин — не камин. Это идеальные ворота для меня и моего брата. Каждый вечер перед ужином мы играли в футбол у камина. Каждый вечер за ужином мы говорили о футболе. На десерт? Больше футбола.

Когда я думаю о футболе, я думаю об этом простом образе нас, сидящих за столом. Когда ты мечтал, но на самом деле это было больше похоже на шутку», — рассказал Алонсо в большом монологе для The Players’ Tribune.