Ферлан Менди рассказал, какой опыт он получил от игры за мадридский «Реал»

Защитник мадридского «Реала» и сборной Франции Ферлан Менди высказался о своём опыте, которого он набрался в королевском клубе.
«Мы учимся побеждать в «Реале»! Мы учимся солидарности.
Кто лучше Винисиус или Мбаппе? Это два разных, но два великих игрока. Я надеюсь, что в Мадриде всё пройдёт очень хорошо. Но хорошая попытка!», — приводит слова Менди RMS Sport.
Евро-2024 стартует 14 июня и продлится до 14 июля. Сборная Франции сыграет в группе D со сборными Австрии, Нидерландов и Польши.
На прошлом Евро-2020 французы дошли до 1/8 финала, где проиграли Швейцарии со счётом 3:3 (4:5). Действующим обладателем трофея является сборная Италии, обыгравшая сборную Англии (1:1 (3:2 пен.)).