Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ферлан Менди высказался о своей игре на позиции крайнего защитника

Ферлан Менди высказался о своей игре на позиции крайнего защитника
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник мадридского «Реала» и сборной Франции Ферлан Менди оценил свою игру на позиции крайнего защитника.

«Думаю, я хорош в ситуациях один на один. С тактической точки зрения, мне нужно больше выходить из-под контроля. В нападении я могу больше позволять себе. Я привык быть больше сзади. Я могу позволить себе больше.

Посмотрим, буду ли я на поле. Я буду стараться делать свою работу и завершать свои движения. Я провел в «Мадриде» 5 лет. Через некоторое время ты делаешь то, что тебе говорят, и баста!», — приводит слова Менди RMS Sport.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В минувшем сезоне Менди сыграл 37 матчей и забил 1 гол.

29-летний футболист перешёл в «Реал» из «Лиона в июле 2019 года. Сумма трансфера составила € 48 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Менди в € 22 млн.

Материалы по теме
Ферлан Менди рассказал, какой опыт он получил от игры за мадридский «Реал»

Видеообзор роскошных апартаментов Килиана Мбаппе на базе «Реала»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android