Ферлан Менди высказался о своей игре на позиции крайнего защитника

Защитник мадридского «Реала» и сборной Франции Ферлан Менди оценил свою игру на позиции крайнего защитника.

«Думаю, я хорош в ситуациях один на один. С тактической точки зрения, мне нужно больше выходить из-под контроля. В нападении я могу больше позволять себе. Я привык быть больше сзади. Я могу позволить себе больше.

Посмотрим, буду ли я на поле. Я буду стараться делать свою работу и завершать свои движения. Я провел в «Мадриде» 5 лет. Через некоторое время ты делаешь то, что тебе говорят, и баста!», — приводит слова Менди RMS Sport.

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В минувшем сезоне Менди сыграл 37 матчей и забил 1 гол.

29-летний футболист перешёл в «Реал» из «Лиона в июле 2019 года. Сумма трансфера составила € 48 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Менди в € 22 млн.

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