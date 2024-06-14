Усман Дембеле — о сборной Франции: фавориты? Лично мы не обсуждаем это с командой

Вингер сборной Франции Усман Дембеле высказался о статусе фаворита национальной команды на чемпионате Европы – 2024 в Германии.

«Фавориты? Лично мы не обсуждаем это с командой. Если нам говорят, что мы фавориты, мы просто соглашаемся с этим. Правда — на поле. Вы можете столкнуться с командой, которая не даёт вам покоя, а вы уходите в отпуск. Мы сосредоточены на поле.

Мы все вместе собираемся посмотреть первые матчи. Мы наслаждаемся этим и готовимся к Австрии. Тренер прикладывает много усилий на занятиях. Мы спокойны и сконцентрированы», — приводит слова Дембеле RMS Sport.

Евро-2024 стартует 14 июня и продлится до 14 июля. Сборная Франции сыграет в группе D со сборными Австрии, Нидерландов и Польши.

На прошлом Евро-2020 французы дошли до 1/8 финала, где проиграли Швейцарии со счётом 3:3 (4:5). Действующим обладателем трофея является сборная Италии, обыгравшая сборную Англии (1:1 (3:2 пен.)).Звёздные «ветераны» Евро-2024

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