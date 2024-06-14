Луи Опенда: не испытываю никакого разочарования из-за того, что отстаю от Ромелу Лукаку

Нападающий «Лейпцига» и сборной Бельгии Луи Опенда высказался о важности нападающего Ромелу Лукаку для национальной команды.

«Я смотрю на голы, которые забивает Ромелу Лукаку. Стараюсь понять и попытаться сделать то же самое, чтобы моим партнёрам было легче меня найти. Команда должна адаптироваться, когда на поле Ромелу или когда я.

Не испытываю никакого разочарования из-за того, что отстаю от Лукаку. Мы много разговариваем. Он забивает голы и помогает своим партнёрам по команде. Это учит меня на будущее», — приводит слова Опенды RTBF.

В минувшем сезоне Опенда сыграл 45 матчей, забил 28 мячей и отдал 7 голевых передач.

Чемпионат Европы – 2024 в Германии стартует 14 июня и продлится до 14 июля. Сборная Бельгии попала в группу Е со сборными Румынии, Словении и Украины.

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