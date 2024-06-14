Расписание матчей Евро-2024 на 14 июня

Сегодня, 14 июня, стартует чемпионат Европы — 2024. В первый день турнира состоится один матч: национальная команда Германии встретится со сборной Шотландии. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Расписание Евро-2024 на 14 июня:

Германия — Шотландия. 22:00 мск.

Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.