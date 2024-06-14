Дасаев: жаль, что наших нет на Евро-2024. Надеюсь, Россия скоро вернётся в мировой футбол

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался об отсутствии Росси на чемпионате Европы – 2024 в Германии.

— Естественно, буду следить. Жаль, конечно, что наших нет — всё-таки хотелось бы поболеть за своих. Но что поделаешь? Такой большой форум в любом случае обязательно надо смотреть.

— У поколения Тюкавина, Захаряна ещё будет свой Евро?

— Я думаю, что всё-таки мы когда-то вернёмся в мировой и европейский футбол. Надеюсь, что это быстро случится. Так что у молодых ещё будут шансы, — сказал Дасаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. После этого команда Валерия Карпина играла только в товарищеских матчах.

Полностью интервью с Ринатом Дасаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время

Звёздные «ветераны» Евро-2024