Легендарный вратарь Дасаев заявил о желании ещё поработать в профессиональном футболе

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о работе возрастных тренеров в чемпионате России.

— Нельзя судить тренера по возрасту. Если у него есть желание, опыт и здоровье, пускай работает. Какая разница, сколько ему лет? Сколько лет уже Бирюков работает в «Зените» — и нормально всё. В ЦСКА тоже возрастной тренер, Крамаренко, Заур Хапов в «Локомотиве» даёт результат, Кафанов — в «Ростове» и сборной. Молодым надо опыта сперва набраться. Многие молодые хотят свои методы сразу внедрить, но если это не даёт результата, то зачем оно нужно?

Вот в «Зените» Бирюкову помогает Жевнов, и это, я считаю, правильная модель. Надо подтягивать молодых помощников, чтобы набирались опыта и двигались вперёд. Должна быть преемственность. Тем более наш вратарский цех в своё время был самым сильным в мире. А люди, которых я назвал, работали в СССР и знают нашу технологию. Пускай они берут молодых, которые будут учиться на их опыте.

— Вы бы ещё хотели поработать в профессиональном футболе?

— Ну а почему бы нет? Желание есть, здоровье — тоже. Если будет приглашение — с удовольствием приму и пойду работать, — сказал Дасаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В 2000-х годах Дасаев входил в штаб «Спартака», «Торпедо» и сборной России, позже работал с вратарями в молодёжной и второй команде «Спартака».

Полностью интервью с Ринатом Дасаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.