Дасаев: если Сафонов уверен, что переплюнет в «ПСЖ» Доннарумму, пускай двигается вперёд

Бывший вратарь «Севильи» Ринат Дасаев высказался о переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Если Сафонов поедет в «ПСЖ» и уверен, что заиграет и переплюнет Доннарумму, пускай прогрессирует и двигается вперёд.

Когда я ехал в «Севилью», я знал, что буду играть первым. А ехать на вторые роли, сидеть на лавке нет смысла. Лучше здесь постоянно играть. Да, если есть желание перебороть Доннарумму, то успехов. А если нет, то смысл ехать?» — сказал Дасаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации итальянца, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года.

Полностью интервью с Ринатом Дасаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.