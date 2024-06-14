Нападающий Бельгии: не оказываю на себя давления, все знают — я могу забить немало голов

Нападающий «Лейпцига» и сборной Бельгии Луи Опенда оценил готовность национальной команды к чемпионату Европы – 2024 в Германии.

«Евро в Германии — это как Евро у себя дома. Я живу здесь, это мой второй дом. Я чувствую себя очень хорошо и нахожусь в хорошей форме. У нас было несколько травм, но игроки быстро вернулись в группу. Мы готовы. Я знаю все стадионы, в том числе и тот, на котором мы будем играть. Здорово вернуться «домой» и сыграть на Евро. Это немного поможет мне, пойдёт на пользу.

Верю ли я в теорию кетчупа? Да. Я не забивал, и один журналист сказал мне, когда я играл в Голландии, что кетчуп не вытекает сразу, когда его открываешь. Если я забью гол, за ним последуют остальные. Я не оказываю на себя никакого давления. В первую очередь я здесь для того, чтобы помогать команде. Если я смогу внести свой вклад, забив гол, я буду счастлив. Все знают, что я забил немало голов в Германии, и знают, что я могу сделать то же самое для национальной команды», — приводит слова Опенда RTBF.

Чемпионат Европы – 2024 в Германии стартует 14 июня и продлится до 14 июля. Сборная Бельгии попала в группу Е со сборными Румынии, Словении и Украины.

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