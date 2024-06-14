Виктор Гусев: Тюкавина всё-таки немножко перехваливают

Известный футбольный комментатор и болельщик московского «Динамо» Виктор Гусев назвал имена игроков, которые стали для него открытием сезона-2023/2024 в составе бело-голубых.

«Хорош Тюкавин. Он мне вообще симпатичен и как человек, и как игрок, демонстрирующий прекрасную результативность. Но мне кажется, что всё-таки немножко его перехваливают. По тому, какие о нём отзывы, какие оценки ему дают, он должен был решать исход большего количества ключевых матчей. Немножко не хватило ему, чтобы сделать ещё шаг и уже стать динамовской легендой. Но он ещё молодой, у него всё впереди.

Очень мне нравится новая позиция Лаксальта. Это заслуга Лички, что он её разглядел. Мне нравится мой любимый Скопинцев. У него стиль крайних защитников-полузащитников, которые всегда были в московском «Динамо». Наша команда славилась быстрой игрой на флангах, начиная с Численко и Еврюжихина. Для меня Скопинцев – воплощение динамовской игры, которая идёт из прошлого. А в прошлом были победы, поэтому на него стоит ориентироваться», — приводит слова Гусева официальный сайт «Динамо».

По итогам сезона-2023/2024 «Динамо» заняло третье место с 56 очками. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал «Зенит» (57 очков).