Корнаухов: сборная Шотландии будет вести борьбу за третье место в группе A на Евро-2024

Бывший российский футболист Олег Корнаухов полагает, что сборная Шотландии будет бороться за третье место в группе на чемпионате Европы — 2024 в Германии.

«Шотландцы провели шикарный отборочный турнир. Они обыграли испанцев, они долго лидировали. Очень многое зависит от физической формы шотландцев, характер у них никуда не делся. Зацепиться в матче с Германией они могут за счёт физической готовности. Шотландцы будут вести с венграми борьбу за третье место в группе», — заявил Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборная Шотландии сыграет с национальной командой Германии в матче открытия чемпионата Европы — 2024 сегодня, 14 июня. Встреча на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится в 22:00 мск. Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля. Обе команды попали в группу А со сборными Венгрии и Швейцарии. Сборная Германии трижды становилась победителем Евро (1972, 1980 и 1996). Всего же немцы шесть раз выходили в решающий матч турнира. Действующим победителем Евро является сборная Италии, которая в финале обыграла сборную Англии со счётом 1:1 (3:2 пен.).