Дасаев: «Динамо» и «Краснодар» сами виноваты — могли спокойно выиграть чемпионат

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата России.

«Ничего, хоть какая-то интрига появилась. «Динамо» и «Краснодар» сами виноваты — могли спокойно чемпионат выиграть», — сказал Дасаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, чемпионская гонка в РПЛ сезона-2023/2024 длилась до последнего тура. Титул в шестой раз подряд завоевал санкт-петербургский «Зенит». На втором месте финишировал «Краснодар». Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо».

В 2000-х годах Дасаев входил в штаб «Спартака», «Торпедо» и сборной России, позже работал с вратарями в молодёжной и второй команде «Спартака».

Полностью интервью с Ринатом Дасаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.