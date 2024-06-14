Эндрю Робертсон: сборная Шотландии может создать проблемы любому сопернику

Левый защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон поделился эмоциями от получения капитанской повязки в национальной команде, а также высказался о групповом этапе чемпионата Европы — 2024.

«Капитанская повязка? Я горжусь своим путешествием, но теперь я хочу, чтобы другие мечты исполнились, чтобы я выиграл всё, что могу.

Нас ждёт групповой этап, и это заставляет нас волноваться, соперники очень сильны. Но если мы будем на уровне, то мы убеждены, что можем создать проблемы любому и воплотить в жизнь ещё большие мечты», — приводит слова Робертсона Sky Sport Italia.

Напомним, шотландцы выступают в группе А вместе с Германией, Швейцарией и Венгрией. Сборная Шотландии сегодня, 14 июня, сыграет в матче открытия с немецкой национальной командой. Матч пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.