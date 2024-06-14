Болельщики Шотландии бурно провели время на борту самолёта на пути в Германию

Фанаты сборной Шотландии весело и бурно провели время на борту авиалайнера на пути в Германию, где сегодня состоится первый матч чемпионата Европы — 2024.

Напомним, сборная Шотландии сыграет с национальной командой Германии в матче открытия чемпионата Европы — 2024 сегодня, 14 июня. Встреча на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене начнётся в 22:00 мск. Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля.

Обе команды попали в группу А со сборными Венгрии и Швейцарии. Сборная Германии трижды становилась победителем Евро (1972, 1980 и 1996). Всего же немцы шесть раз выходили в решающий матч турнира. Действующим победителем Евро является сборная Италии, которая в финале обыграла сборную Англии со счётом 1:1 (3:2 пен.).