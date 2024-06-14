Радимов: шотландцы абсолютно никакие, Германия — фаворит стартового матча Евро-2024

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о предстоящем стартовом матче чемпионата Европы — 2024, в котором встретятся сборные Германии и Шотландии. Игра состоится сегодня, 14 июня.

«Шотландцы сейчас абсолютно никакие. У них нет нападающего. У них всего две звезды, скамейка очень слабая. Команда играет в бей‑беги в лучших традициях британского футбола старого образца. Сборная Германии — явный фаворит предстоящего матча», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Откроет новый чемпионат Европы противостояние сборных Германии и Шотландии в рамках группы А. Игра состоится 14 июня.

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.