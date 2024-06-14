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Полиция Германии призвала англичан курить каннабис вместо распития пива во время Евро-2024

Полиция Германии призвала англичан курить каннабис вместо распития пива во время Евро-2024
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Полиция Германии призвала болельщиков сборной Англии курить каннабис вместо распития пива во время чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщает известное британское онлайн-издание Daily Mail.

По информации источника, немецкие правоохранительные органы уверены, что алкоголь делает болельщиков агрессивным. Отмечается, что опасения у полиции Германии также вызывают сербские фанаты. Напомним, Евро-2024 стартует уже сегодня, 14 июня. В матче открытия сыграют сборные Германии и Шотландии. Встреча на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене начнётся в 22:00 мск. Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Сборная Англии начнёт свой путь на турнире с группы C, где её соперниками станут национальные команды Сербии, Дании и Словении.

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