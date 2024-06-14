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Легенда «Спартака» Дасаев похвалил молодого вратаря ЦСКА Торопа

Легенда «Спартака» Дасаев похвалил молодого вратаря ЦСКА Торопа
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высоко оценил игру голкипера ЦСКА Владислава Торопа в минувшем сезона.

«Конкретную тройку лучших вратарей сезона не назову. Единственное, хочу сказать, что мне очень понравился цеэсковец Тороп. Молодцы, что выпускают молодых ребят и, в частности, его. Я смотрел пять-шесть игр Торопа — молодец мальчишка! Не боится, играет на выходах. Говорят, что плохо на выходах играет, но это не так. Ошибки у каждого бывают. Пускай играет, ничего страшного. Только через ошибки можно прийти к хорошим результатам. Хотел бы ему пожелать здоровья, чтобы после травмы вылечился поскорее. Я думаю, ему не только тренер вратарей ЦСКА Крамаренко помогает, но и Игорь Акинфеев тоже. Игорь подписал контракт на два года, если есть желание и возможность, пусть играет. Пожелаю ему тоже всего наилучшего», — сказал Дасаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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