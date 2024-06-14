Неймар назвал клуб, за который мечтает однажды сыграть

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар рассказал, что мечтает сыграть за бразильский «Фламенго».

«Я всегда говорил, что хочу играть за «Фламенго». Безусловно, это моя вторая любимая команда после «Сантоса». При всём уважении к клубу, в котором я тренировался и за который я болею с детства, я очень люблю «Фламенго».

Конечно, мне будет очень приятно, если однажды я смогу играть здесь. Я не знаю, произойдёт ли это когда‑нибудь, одному богу известно. У меня всё ещё есть контракт с «Аль‑Хилялем», но никто не знает, что ждёт нас в будущем», — приводит слова Неймара RMC Sport.

Бразильский футболист является воспитанником академии «Сантоса». За чёрно-белых Неймар провёл 183 матча, в которых забил 107 голов и отдал 51 результативную передачу. В «Аль-Хиляль» нападающий перешёл из «ПСЖ» летом 2023 года. За этот период он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Также Неймар выступал за испанскую «Барселону».

Напомним, с октября минувшего года Неймар восстанавливается после разрыва крестообразной связки. Ранее в СМИ появлялась информация, что процесс реабилитации 32-летнего футболиста затягивается.