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Криштиану Роналду опубликовал пост в соцсетях перед стартом Евро-2024

Криштиану Роналду опубликовал пост в соцсетях перед стартом Евро-2024
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в социальных сетях пост, посвящённый началу чемпионату Европы по футболу 2024 года.

«Продолжаем идти вперёд за Португалией», — написал форвард.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомни, Евро-2024 стартует уже сегодня, 14 июня. В матче открытия сыграют сборные Германии и Шотландии. Встреча на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене начнётся в 22:00 мск. Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля. Сборная Португалии начнёт свой путь на турнире с группы F, где её соперниками станут национальные команды Чехии, Турции и Грузии. В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы Португалия сыграет со сборной Чехии. Игра состоится 18 июня и начнётся в 22:00 мск.

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