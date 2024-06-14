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В «Ростове» заявили, что Осипенко не покинет клуб летом

В «Ростове» заявили, что Осипенко не покинет клуб летом
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что центральный защитник Максим Осипенко не покинет клуб в летнее трансферное окно. Ранее в СМИ появились сообщения об интересе «Краснодара» к футболисту.

«Максим Осипенко останется летом в «Ростове», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

30-летний Осипенко является игроком «Ростова» с 2020 года. В минувшем сезоне на его счету 29 матчей в составе ростовчан во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной голевой передачей. Контракт Осипенко с клубом рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость центрального защитника «Ростова» в € 5 млн.

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