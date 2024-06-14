Тульский «Арсенал» объявил об уходе пятерых футболистов

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Тульский «Арсенал» официально объявил об уходе сразу пятерых игроков. Команду покинули полузащитники Владислав Лёвин и Алекс Мацукатов, защитники Марин Карамарко и Константин Нижегородов, а также нападающий Дмитрий Барков.

«ПФК «Арсенал» благодарит футболистов за работу и желает им успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

29-летний Лёвин стал игроком «Арсенала» летом 2023-го. На его счету 29 матчей за «оружейников», в которых он забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

31-летний Барков провёл в сезоне-2023/2024 25 матчей и забил пять мячей.

25-летний Мацукатов принял участие в 10 матчах.

26-летний хорватский защитник Марин Карамарко сыграл за туляков четыре матча.

Нижегородов возвращается в казанский «Рубин» по окончании арендного соглашения. Защитник сыграл 15 матчей за «Арсенал» и сделал одну голевую передачу.