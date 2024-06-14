Лучший вратарь мира 1988 года Ринат Дасаев оценил футбольный потенциал своего сына

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев оценил футбольный потенциал своего сына Салима. Сейчас сын легендарного голкипера тренируется в «Спартаке-2».

«Ничего, нормально. Потихоньку тренируется за «Спартак-2» с ребятами. Ждём. Понимаете, одни начинают быстро, а другие — чуть позже. Первый год только из академии вышел. Надо время, чтобы привык. Считаю, что данные у него есть и желание с трудолюбием — тоже. Остаётся терпеть и работать.

Он уже практически выше меня — 188–189 см. Ещё будет расти и расти — ему же нет и 18. Многие, кто видит его, говорят: «О, второй Дасаев! По фигуре, по строению, походке похож», — сказал Ринат Дасаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.