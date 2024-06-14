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Малафеев: Сербии всегда чего-то не хватает, надеюсь, они способны удивить на Евро

Малафеев: Сербии всегда чего-то не хватает, надеюсь, они способны удивить на Евро
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил шансы сборной Сербии на чемпионате Европы — 2024.

«Безусловно, чемпионат Европы — одно из главных событий в мире футбола. Постараюсь посмотреть как можно больше матчей. Всегда интересно наблюдать за игрой лучших сборных континента, анализировать тактические схемы, оценивать игру сборных как с точки зрения командных успехов, так и с точки зрения индивидуальных возможностей опытных футболистов и новых звёзд.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

С особым интересом буду следить за сборной Сербии. В этой сборной выступает ряд талантливых футболистов, которые набрались опыта в сильных европейских чемпионатах. Сербам всегда чего-то не хватает на больших турнирах. Они демонстрируют яркий, атакующий футбол, и надеюсь, что способны преподнести сюрпризы на этом Евро», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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