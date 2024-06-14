Булыкин: если Глушенков не поможет «Зениту», то хотя бы ослабит конкурентов

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова в «Зенит».

«Для Глушенкова переход в «Зенит» — это хорошо, потому что будет получать зарплату в несколько раз больше и бороться за чемпионство. Для «Локомотива» его уход на данный момент является потерей. Но, думаю, они смогут оправиться и найти похожего в атакующем плане футболиста, чтобы в следующем сезоне бороться за все трофеи, как это обычно делает «Локомотив». Потеря существенна, но не критична.

Посмотрим, как у Глушенкова получится в «Зените». Там очень сильная конкуренция. Он должен показать максимум, на что способен, — некоторые не справляются. Но когда тебе делают зарплату в два или три раза больше, многие не хотят конкурировать, а хотят получать зарплату и сидеть на скамейке. В этом и проблема «Зенита», что там мало прогресса, а больше принципа купить лучших с рынка — если им не поможет, хотя бы ослабят конкурентов», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.