Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: если Глушенков не поможет «Зениту», то хотя бы ослабит конкурентов

Булыкин: если Глушенков не поможет «Зениту», то хотя бы ослабит конкурентов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова в «Зенит».

«Для Глушенкова переход в «Зенит» — это хорошо, потому что будет получать зарплату в несколько раз больше и бороться за чемпионство. Для «Локомотива» его уход на данный момент является потерей. Но, думаю, они смогут оправиться и найти похожего в атакующем плане футболиста, чтобы в следующем сезоне бороться за все трофеи, как это обычно делает «Локомотив». Потеря существенна, но не критична.

Посмотрим, как у Глушенкова получится в «Зените». Там очень сильная конкуренция. Он должен показать максимум, на что способен, — некоторые не справляются. Но когда тебе делают зарплату в два или три раза больше, многие не хотят конкурировать, а хотят получать зарплату и сидеть на скамейке. В этом и проблема «Зенита», что там мало прогресса, а больше принципа купить лучших с рынка — если им не поможет, хотя бы ослабят конкурентов», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Зенит» согласовал трансфер Максима Глушенкова из «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android