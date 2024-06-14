Вадим Скрипченко назвал трёх самых перспективных игроков России

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко, ранее возглавлявший «Крылья Советов», «Урал» и «Анжи», назвал трёх самых перспективных игроков России.

«Мне очень понравился в этом сезоне Тюкавин, ярко и нестандартно сыграл. Борьба «Динамо» за чемпионство напрямую связана с его игрой. Плюс выделю Игоря Дмитриева из «Урала» и Данилу Козлова из «Балтики», у которого уже есть хорошая пресса. Дай бог, чтобы Козлов заиграл в «Зените», хотя это будет очень сложно», — приводит слова Скрипченко «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Тюкавин принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

Данила Козлов, которым интересуется «Зегнит», находился в системе сине-бело-голубых с 2022 года, пока минувшей зимой не был продан в «Балтику». В прошедшем сезоне 19-летний футболист принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

19-летний Дмитриев выступает за «Урал» с лета 2023 года, когда он перешёл в екатеринбургскую команду из «Ленинградца». В 35 матчах за свой клуб в минувшем сезоне он отметился двумя результативными передачами.