Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава Немецкого футбольного союза: Евро-2024 докажет, что Германия любит футбол

Глава Немецкого футбольного союза: Евро-2024 докажет, что Германия любит футбол
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф высказался перед началом открытия чемпионата Европы — 2024.

«Евро-2024 ещё раз докажет, что Германия — это страна, которая любит футбол. Этот турнир будет иметь долгосрочные последствия для нас. Не только потому, что нас ждут отличные игры и классная атмосфера, но и потому, что чемпионат Европы расставит чёткие приоритеты в области устойчивого развития и популяризации любительского футбола с помощью различных мер и проектов. Я желаю вам и всем нам нескольких фантастических недель захватывающего футбола и вдохновляющих встреч как на стадионах, так и за их пределами», — приводит слова Нойендорфа официальный сайт УЕФА.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, Евро-2024 стартует сегодня, 14 июня, матчем между сборными Германии и Шотландии.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android