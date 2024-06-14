Глава Немецкого футбольного союза: Евро-2024 докажет, что Германия любит футбол

Президент Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф высказался перед началом открытия чемпионата Европы — 2024.

«Евро-2024 ещё раз докажет, что Германия — это страна, которая любит футбол. Этот турнир будет иметь долгосрочные последствия для нас. Не только потому, что нас ждут отличные игры и классная атмосфера, но и потому, что чемпионат Европы расставит чёткие приоритеты в области устойчивого развития и популяризации любительского футбола с помощью различных мер и проектов. Я желаю вам и всем нам нескольких фантастических недель захватывающего футбола и вдохновляющих встреч как на стадионах, так и за их пределами», — приводит слова Нойендорфа официальный сайт УЕФА.

Напомним, Евро-2024 стартует сегодня, 14 июня, матчем между сборными Германии и Шотландии.