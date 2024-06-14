Радимов: Кроос — огромнейшая фигура для Германии, он обеспечит баланс атаки и защиты

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов оценил роль опытного полузащитника Тони Крооса в нынешней сборной Германии. Напомним, Кроос попал в заявку немцев на Евро-2024, который стартует уже сегодня, 14 июня.

«Паззл с балансом может сложиться благодаря возвращению Крооса. Перед ним есть Мусиала, Вирц. Россыпь звёзд, которые могут индивидуально закружить такую карусель, что мало никому не придётся. Этот баланс между атакой и обороной Кроос будет соблюдать. Это огромнейшая фигура и огромнейшее приобретение для этой команды. Тем более все знают, что это его последние матчи в карьере», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Откроет новый чемпионат Европы противостояние сборных Германии и Шотландии в рамках группы А.