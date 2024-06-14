Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов: Кроос — огромнейшая фигура для Германии, он обеспечит баланс атаки и защиты

Радимов: Кроос — огромнейшая фигура для Германии, он обеспечит баланс атаки и защиты
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов оценил роль опытного полузащитника Тони Крооса в нынешней сборной Германии. Напомним, Кроос попал в заявку немцев на Евро-2024, который стартует уже сегодня, 14 июня.

Календарь Евро-2024

«Паззл с балансом может сложиться благодаря возвращению Крооса. Перед ним есть Мусиала, Вирц. Россыпь звёзд, которые могут индивидуально закружить такую карусель, что мало никому не придётся. Этот баланс между атакой и обороной Кроос будет соблюдать. Это огромнейшая фигура и огромнейшее приобретение для этой команды. Тем более все знают, что это его последние матчи в карьере», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Откроет новый чемпионат Европы противостояние сборных Германии и Шотландии в рамках группы А.

Материалы по теме
Удобное расписание всех матчей Евро-2024: календарь ЧЕ, время начала игр и состав групп
Фото
Удобное расписание всех матчей Евро-2024: календарь ЧЕ, время начала игр и состав групп
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android