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В «Ахмате» высказались о выложенной фотографии Тодоровича в экипировке «Торпедо»

В «Ахмате» высказались о выложенной фотографии Тодоровича в экипировке «Торпедо»
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о выложенной фотографии Дарко Тодоровича в экипировке «Торпедо».

«Понятия не имею, с чем связана такая фотография. Как вы себе представляете, что игрок стартового состава «Ахмата» переходит в «Торпедо» в Первую лигу? Не могу никак это прокомментировать. У него долгосрочный контракт», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее снимком Тодоровича в экипировке «Торпедо» поделился телеграм-канал «Мутко Против». Отметим, что в зимнюю паузу 27-летний боснийский защитник Дарко Тодорович продлил контракт с «Ахматом». Действующее трудовое соглашение игрока с командой из Грозного рассчитано до лета 2027 года.

В сезоне-2023/2024 Дарко Тодорович провёл за «Ахмат» 35 матчей. Он забил один мяч и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 1,2 млн.

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