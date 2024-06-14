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Дасаев: Максименко и Селихов неплохо играли, но в клубе есть ещё один хороший вратарь

Дасаев: Максименко и Селихов неплохо играли, но в клубе есть ещё один хороший вратарь
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о нынешнем подборе голкиперов в стане красно-белых. По его мнению, у «Спартака» довольно неплохой вратарский цех. Также Дасаев выделил талантливого молодого вратаря Семёна Фадеева из «Спартака-2».

«Спартаковцы Максименко и Селихов довольно неплохо играли в сезоне. Были ошибки, понятно, но тоже хотел бы пожелать им всего наилучшего, чтобы прогрессировали. В клубе есть ещё один перспективный, хороший вратарь — Семён Фадеев. Очень талантливый парень, в «Спартаке-2» играет, прибавляет. Надеюсь, его тоже привлекут в первую команду. Хотелось бы обоим Саням сказать, чтобы так же продолжали. И Фадееву — тоже», — сказал Дасаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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