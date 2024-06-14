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Коман простудился и пропустил тренировку сборной Франции перед Евро-2024

Коман простудился и пропустил тренировку сборной Франции перед Евро-2024
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман пропустил тренировку национальной команды перед стартом чемпионата Европы — 2024 из-за простуды. Об этом сообщает RTBF.

Коману 27 лет, за сборную Франции хавбек выступает с 2015 года. Напомним, на чемпионате Европы — 2024 французская национальная команда сыграет в одной группе с Польшей, Нидерландами и Австрией. Первый матч состоится 17 июня, когда сборная Франции встретится с Австрией. 21 июня сборная Франции сыграет с Нидерландами, а 25 июня — с Польшей.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Чемпионат Европы — 2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем Евро является сборная Италии, которая в финале обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен.

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