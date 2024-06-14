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Дасаев разобрал результативную ошибку вратаря «Ростова» Песьякова в матче с «Зенитом»

Дасаев разобрал результативную ошибку вратаря «Ростова» Песьякова в матче с «Зенитом»
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал ошибку голкипера «Ростова» Сергея Песьякова в заключительном туре чемпионата России с «Зенитом» (1:2).

«Он начал чуть-чуть гадать, завалился влево, а мяч свернул вправо. Конечно, это на 100 процентов ошибка вратаря. Но почему он её допустил, мне трудно сказать. Для этого надо быть на поле. По телевизору ты видишь одно, а наяву — совсем другое», — сказал Дасаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, после этого матча «Зенит» стал чемпионом России. Команда шестой раз подряд становится чемпионом РПЛ.

На втором месте в турнирной таблице РПЛ финишировал «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков.

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