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Daily Mail назвало фаворита Евро-2024, основываясь на цвете формы команды

Daily Mail назвало фаворита Евро-2024, основываясь на цвете формы команды
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Известное британское онлайн-издание Daily Mail назвало фаворита чемпионата Европы — 2024, основываясь на цвете формы одной из команд. Так, источник отдаёт предпочтение сборной Франции, потому что чаще всего чемпионат Европы выигрывали команды в синих цветах.

Напомним, на чемпионате Европы — 2024 французская национальная команда сыграет в одной группе со сборными Польши, Нидерландов и Австрии. Первый матч состоится 17 июня, когда национальная команда Франции встретится со сборной Австрии. 21 июня Франция сыграет со сборной Нидерландов, а 25 июня — с Польшей.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Чемпионат Европы — 2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля. Турнир примут 10 стадионов в 10 городах Германии. Действующим победителем Евро является сборная Италии, которая в финале обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен.

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