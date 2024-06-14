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Германия — Шотландия. Прямая трансляция
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Малафеев назвал сборную Германии одним из претендентов на победу на Евро

Малафеев назвал сборную Германии одним из претендентов на победу на Евро
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Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высказался о турнирных амбициях национальной команды Германии на Евро-2024.

«Сборная Германии традиционно входит в число фаворитов на крупных турнирах. У немецкой команды хорошо выстроена система игры, есть глубина состава, а также опытный тренерский штаб во главе с Юлианом Нагельсманном.

В конце концов, для них это домашний чемпионат Европы, где поддержка трибун будет на их стороне. Всё это делает Германию одним из главных претендентов на победу. Впрочем, лёгкой прогулки у них точно не будет — конкуренция очень высока», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Календарь Евро-2024

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Откроет новый чемпионат Европы противостояние сборных Германии и Шотландии в рамках группы А. Игра состоится 14 июня.

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