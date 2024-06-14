Глеб: уровень футбола в Беларуси неконкурентоспособный, поэтому в Европе мало игроков

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб высказался об уровне сборной Беларуси.

«Трудно ответить, почему белорусских футболистов в Европе так мало. Уровень футбола слабый, неконкурентоспособны в Европе. Надо работать над собой, улучшать этот аспект, больше себя проявлять. А футбол — командный вид спорта, где не от одного футболиста всё зависит. За сборную нужно показать свои качества, чтобы тебя заметили, в еврокубках. Не думаю, что за чемпионатом Беларуси как-то пристально следят и ищут таланты.

Уверен, что в стране есть по-настоящему талантливые игроки. Не смогу с ходу назвать, но они есть. При правильном подходе и в хороших руках они могут раскрыться. Чем раньше футболист переходит в более сильный чемпионат и берёт пример, начинает расти. Только в таких условиях можно прогрессировать, только если высок уровень конкуренции и твои партнёры сильнее тебя. Это как морковка перед носом — только если ставишь задачу и работаешь, роешь, пашешь, улучшаешь себя, ждёшь шанса. Только так, иначе не работает», — сказал Глеб в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.