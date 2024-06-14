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«Сочи» объявил об уходе чешского защитника Медведева

«Сочи» объявил об уходе чешского защитника Медведева
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Пресс-служба футбольного клуба «Сочи» объявила об уходе защитника Юрия Медведева. Чешский игрок вернётся в «Слован».

«Защитник Юрий Медведев продолжит карьеру в братиславском «Словане», в составе которого выступал до перехода в «Сочи», а также становился пятикратным чемпионом Словакии», — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

27-летний Юрий Медведев пополнил состав «Сочи» летом 2023 года. До этого футболист, имеющий чешское гражданство, выступал только за команды из Чехии и Словакии. В течение минувшего сезона во всех соревнованиях Медведев провёл в составе «Сочи» 16 матчей, в которых отметился одним голом и результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 500 тыс.

Напомним, «Сочи» по итогам сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги напрямую вылетел в Мелбет Первую лигу.

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