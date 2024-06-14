Медиалига, 5-й сезон: расписание матчей 1/4 финала
Накануне завершились стыковые матчи пятого сезона Медийной футбольной лиги. По их итогам определились все участники 1/4 финала турнира. Так, сформировались следующие четвертьфинальные пары:
- 15 июня, 18:00 мск. 2DROTS — «Амкал»;
- 15 июня, 21:00 мск. «Броук Бойз» — «Родина Медиа»;
- 16 июня, 18:00 мск. «Титан» — D Media;
- 16 июня, 21:00 мск. «Тандем» — Fight Nights.
Отметим, что первые матчи 1/4 финала МФЛ пройдут на стадионе «Москвич» в Москве.
Напомним, действующим победителем Медиалиги является «Титан». До этого чемпионом МФЛ становилась «Родина Медиа», а первые два сезона выиграли 2DROTS. Пятый сезон Медиалиги стартовал 19 апреля 2024 года. В нём принимает участие 20 команд (в прошлых сезонах играли максимум 16 клубов).
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