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Медиалига, 5-й сезон: расписание матчей 1/4 финала

Медиалига, 5-й сезон: расписание матчей 1/4 финала
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Накануне завершились стыковые матчи пятого сезона Медийной футбольной лиги. По их итогам определились все участники 1/4 финала турнира. Так, сформировались следующие четвертьфинальные пары:

  • 15 июня, 18:00 мск. 2DROTS — «Амкал»;
  • 15 июня, 21:00 мск. «Броук Бойз» — «Родина Медиа»;
  • 16 июня, 18:00 мск. «Титан» — D Media;
  • 16 июня, 21:00 мск. «Тандем» — Fight Nights.

Отметим, что первые матчи 1/4 финала МФЛ пройдут на стадионе «Москвич» в Москве.

Напомним, действующим победителем Медиалиги является «Титан». До этого чемпионом МФЛ становилась «Родина Медиа», а первые два сезона выиграли 2DROTS. Пятый сезон Медиалиги стартовал 19 апреля 2024 года. В нём принимает участие 20 команд (в прошлых сезонах играли максимум 16 клубов).

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