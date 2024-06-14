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Главный тренер сборной Польши: мы не боимся сборную Нидерландов

Главный тренер сборной Польши: мы не боимся сборную Нидерландов
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Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Нидерландов.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Польша
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы уважаем сборную Нидерландов и то, чего она добилась. Но мы её не боимся. Мы сделаем всё, чтобы провести хороший матч и показать, что наша команда сделала следующий шаг», — приводит слова Пробежа пресс-служба сборной Польши.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Польши и Нидерландов состоится в воскресенье, 16 июня. Игра пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Стартовый свисток арбитра раздастся в 16:00 по московскому времени. Польша и Нидерланды играют в группе A. Помимо этих двух команд, в квартете находятся Франция и Австрия.

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