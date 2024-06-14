Главный тренер сборной Польши: мы не боимся сборную Нидерландов

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Нидерландов.

«Мы уважаем сборную Нидерландов и то, чего она добилась. Но мы её не боимся. Мы сделаем всё, чтобы провести хороший матч и показать, что наша команда сделала следующий шаг», — приводит слова Пробежа пресс-служба сборной Польши.

Напомним, матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Польши и Нидерландов состоится в воскресенье, 16 июня. Игра пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Стартовый свисток арбитра раздастся в 16:00 по московскому времени. Польша и Нидерланды играют в группе A. Помимо этих двух команд, в квартете находятся Франция и Австрия.