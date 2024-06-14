Александр Мостовой: может получиться, что Глушенков будет сидеть на скамейке в «Зените»

Бывший футболист сборной России и СССР Александр Мостовой прокомментировал новость о вероятном переходе игрока «Локомотива» Максима Глушенкова в «Зенит».

«Может получиться так, что Глушенков будет просто сидеть на скамейке в «Зените». Таких примеров предостаточно. На позиции Глушенкова большая конкуренция. Ясно, что хороший футболист всегда пригодится. Но он должен понимать, что в «Зените» не будет играть по 90 минут.

Для «Локомотива» уход Глушенкова — это потеря. Хотя в начале сезона Галактионов тоже не выпускал его по каким-то причинам. Кто-то тоже сначала не рассмотрел», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.