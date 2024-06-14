Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: может получиться, что Глушенков будет сидеть на скамейке в «Зените»

Александр Мостовой: может получиться, что Глушенков будет сидеть на скамейке в «Зените»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России и СССР Александр Мостовой прокомментировал новость о вероятном переходе игрока «Локомотива» Максима Глушенкова в «Зенит».

«Может получиться так, что Глушенков будет просто сидеть на скамейке в «Зените». Таких примеров предостаточно. На позиции Глушенкова большая конкуренция. Ясно, что хороший футболист всегда пригодится. Но он должен понимать, что в «Зените» не будет играть по 90 минут.

Для «Локомотива» уход Глушенкова — это потеря. Хотя в начале сезона Галактионов тоже не выпускал его по каким-то причинам. Кто-то тоже сначала не рассмотрел», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Зенит» согласовал трансфер Максима Глушенкова из «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android