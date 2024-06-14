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Германия — Шотландия. Прямая трансляция
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Евро-2024 может принести Германии $ 1 млрд

Евро-2024 может принести Германии $ 1 млрд
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Чемпионат Европы по футболу 2024 года может принести в казну Германии $ 1 млрд, сообщает Reuters. По информации источника, такие доходы обусловлены притоком туристов.

Напомним, в матче открытия турнира встретятся участники группы A — сборные Германии и Шотландии. Стартовая игра Евро-2024 пройдёт 14 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

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