Шотландский фанат придумал и написал записку в школу сына, чтобы взять его с собой на Евро

Житель Шотландии Иэн Мейклджон написал электронное письмо в школу своего сына Алекса, чтобы оправдать его отсутствие на протяжении всего времени пребывания сборной Шотландии на чемпионате Европы — 2024, и выдал турнир за образовательную поездку.

«Я просто пишу, чтобы сообщить вам, что Алекса не будет в школе с четверга, 13 июня, до тех пор, пока Шотландия не вылетит с Евро-2024. Мы совершим образовательную поездку по Германии, посетим несколько городов и изучим экстремальные взлёты и падения, которые может испытать только фанат Шотландии», — приводит слова фаната Daily Mail.

Напомним, сборная Шотландии сыграет с национальной командой Германии в матче открытия чемпионата Европы — 2024 сегодня, 14 июня. Встреча на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене начнётся в 22:00 мск. Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля.