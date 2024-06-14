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Дасаев: Гуллит мне сказал, что в финале Евро-1988 сборная СССР была лучше Нидерландов

Дасаев: Гуллит мне сказал, что в финале Евро-1988 сборная СССР была лучше Нидерландов
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поделился воспоминаниями о Евро-1988.

— Часто вспоминаете свой 1988-й?
— Конечно. Как же его не вспоминать? Могли быть чемпионами Европы.

— Не надоели вопросы про тот самый гол ван Бастена?
— Да уже надоели, но что сделаешь (улыбается). Он из-за этого гола стал ван Бастеном, а я — знаменитым Дасаевым, которому он забил.

— А с самим Марко когда-нибудь потом пересекались?
— Конечно, пересекались в Италии на прощальном матче Зико. Вместе играли за сборную мира — с ван Бастеном, Райкардом, Куманом. Естественно, вспоминали и Евро-1988. Потом, когда Гуллит работал в «Тереке», а мы приезжали в Грозный ветеранами, Руд примчался со мной пообщаться. Поздоровались, поговорили. И он мне сказал тогда: «На самом деле первый матч мы должны были выигрывать, а второй — вы. В финале сборная СССР лучше была. А получилось наоборот», — сказал Дасаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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