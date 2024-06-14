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Германия — Шотландия. Прямая трансляция
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Игрок «Реала» Вальверде трогательно высказался о решении Крооса завершить карьеру

Игрок «Реала» Вальверде трогательно высказался о решении Крооса завершить карьеру
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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал решение полузащитника «сливочных» и национальной команды Германии Тони Крооса завершить карьеру футболиста после Евро-2024.

«В моей семье он всегда будет пользоваться огромным уважением и любовью. Его семья заставляла нас чувствовать себя частью всего, чего он добивался, и каждый день, особенно когда что-то было не так, несколькими словами он заставлял меня чувствовать себя лучше. С ним всегда был душевный покой», — приводит слова Вальверде Madrid Universal.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, немецкий полузащитник перешёл в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. За этот период Кроос принял участие в 465 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 99 результативными передачами. В составе «сливочных» футболист пять раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды завоёвывал титул чемпиона Испании и четыре раза выигрывал Суперкубок Европы.

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