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Маттеус: Германия станет чемпионом Европы! В финале Евро обыграем Францию

Маттеус: Германия станет чемпионом Европы! В финале Евро обыграем Францию
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Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус спрогнозировал результат сборной Германии на чемпионате Европы — 2024. По его мнению, немецкая национальная команда выиграет домашний Евро, а в финале турнира обыграет Францию.

Календарь Евро-2024

«Сейчас есть позитивное напряжение в ожидании старта Евро. У меня такое же чувство, как раньше, когда приближалась наша первая игра на большом турнире. Уже скоро наша сборная открывает домашний чемпионат Европы матчем с Шотландией. И, как и в бытность футболистом, я твёрдо уверен, что мы сможем выиграть турнир. Мой прогноз: Германия станет чемпионом Европы!

В своём прогнозе я указал, что Германия выиграет группу, в 1/8 финала обыграет Сербию, в 1/4 – Испанию. В полуфинале мы победим Португалию, а в финале – Францию. Конечно, это всего лишь ставка. Но почему бы пути Германии не выглядеть именно так?» – приводит слова Маттеуса Bild.

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