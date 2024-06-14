Маттеус: Германия станет чемпионом Европы! В финале Евро обыграем Францию

Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус спрогнозировал результат сборной Германии на чемпионате Европы — 2024. По его мнению, немецкая национальная команда выиграет домашний Евро, а в финале турнира обыграет Францию.

«Сейчас есть позитивное напряжение в ожидании старта Евро. У меня такое же чувство, как раньше, когда приближалась наша первая игра на большом турнире. Уже скоро наша сборная открывает домашний чемпионат Европы матчем с Шотландией. И, как и в бытность футболистом, я твёрдо уверен, что мы сможем выиграть турнир. Мой прогноз: Германия станет чемпионом Европы!

В своём прогнозе я указал, что Германия выиграет группу, в 1/8 финала обыграет Сербию, в 1/4 – Испанию. В полуфинале мы победим Португалию, а в финале – Францию. Конечно, это всего лишь ставка. Но почему бы пути Германии не выглядеть именно так?» – приводит слова Маттеуса Bild.