Джака: вести сборную Швейцарии за собой в качестве капитана — предмет моей гордости

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака поделился эмоциями от получения капитанской повязки в национальной команде, а также высказался о силе нынешнего состава швейцарцев.

«Быть в национальной команде и вести её за собой в качестве капитана — это предмет моей гордости. Но всё же ни то ни другое не приносит мне пользы: я очень амбициозный человек, я хочу быть успешным. Я хочу привести команду к тому, чтобы в Германии она снова вошла в историю, чтобы эту команду запомнили. И мы будем упорно работать, чтобы добиться этого!

Многие из наших игроков выиграли титулы [в минувшем сезоне]. Многие игроки попали в Лигу чемпионов, и это придаёт им мотивацию и уверенность в себе. Мы также чувствуем это на тренировках. Тренировки проходят на очень высоком уровне. На мой взгляд, такого уровня не было уже давно, и мы подгоняем друг друга. Каждый хочет играть. У нас большая конкуренция за места. И это делает команду и отдельных игроков сильнее. Так и должно быть», — приводит слова Джаки пресс-служба УЕФА.