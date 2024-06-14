Главный тренер Украины Ребров: мы знаем, что делать на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что его команда отдаёт себе отчёт в том, что нужно делать на чемпионате Европы — 2024.

«Мы знаем, что делать, и очень тщательно готовимся. К сожалению, у меня пока нет тренерского опыта на таком турнире, я был только игроком на чемпионате мира, но я вижу настроение футболистов: они хотят показать всё, что у них есть, ради Украины», — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Украины сыграет в одной группе с Бельгией, Румынией и Словакией. Первый матч состоится 17 июня. Украинская национальная команда встретится с Румынией. 21 июня сборная Украины сыграет со Словакией, а 26 июня — с Бельгией.

Чемпионат Европы 2024 года будет проходить с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.